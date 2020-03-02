    Форекс и Инвестиции

    Валютный рынок Forex является крупнейшим и наиболее ликвидной биржей. Каждый год оборот больше 6 триллиона долларов США, что больше минимум в 3 разы всех других финансовых бирж вместе взятых. Это внебиржевой рынок он не имеет физического места, так как объединяет банки, брокерские компании, корпорации и многие другие структуры разных стран через Интернет. Это гарантирует отличную ликвидность и круглосуточную работу 5 дней в неделю. Финансовые учреждения по всему миру продвигают свою ликвидность и конкурентоспособные цены в крупных центрах в Лондоне, Нью-Йорке и Токио. Доступ к этой торговле был открыт только для крупных игроков, таких как банки, инвестиционные фонды, крупные компании и богатые частные инвесторы. В настоящее время, благодаря новым технологиям, Интернету и развитию брокеров (дилинговых центров), каждый желающий инвестор может принять участие открыть торговый счет в любой компании брокера

    С чего Вам начать лучше?

    Для начала нужна платформа, в которой вы можете анализировать динамику рынка и совершать сделки. Для этого откройте счет в любом брокере в нашем рейтинге брокеров и получите постоянный доступ к торговой платформе в том числе форекс, а значит и неограниченные возможности заработка на финансовых рынках.

    Научитесь зарабатывать, торгуя с помощью демо-счета, не рискуя ничем (в любой компании он есть). И не забывайте, что торгуя на демо счет зачастую всегда в +, когда идет уже реальный счет - результат негативный. Без изучения книг о трейдинге, риск менеджменте, психологии и понимания как все это работает, как именно зарабатывают трейдеры практики, а не теоретики – без этого Вам делать на финансовых рынках нечего.

    70-80% трейдеров теряют свои деньги так как попали на брокера мошенника или недостаточно изучили, а зачастую вообще не изучали финансовые, фондовые или криптовалютные рынки. Изучайте все тонкости на этом сайте стратерии, прогнозы, теорию и практику, а так же выбирайте правильного брокера для торговли

    Какой рынок выбрать трейдеру?

    Если вы начинающий трейдер, вы обязательно зададите себе вопрос: какой рынок выбрать для торговли? Вариантов на самом деле мало: вы можете выбирать из Forex, фондового рынка и нового рынка криптовалют. Все вышеперечисленное практически одинаково с точки зрения уровня сложности, и каждый из активов, которые вы можете там найти, будь то акция, валюта, криптография или фьючерсный контракт, действует одинаково для построения инвестиционного портфеля. , Чтобы решить, где торговать, вы, как трейдер, должны быть осведомлены не только о рынках как таковых, но и о ваших коллегах или торговых партнерах.

    Торговля - это покупка и продажа активов, и вы можете торговать forex или только акциями (фондовый рынок), крипторынок (криптовалюты) или одновременно торговать на всех их. Стоит отметить, что все эти рынки являются высоколиквидными, что означает, что трейдер может купить или продать любой актив в любое время в течение торговых часов. Однако традиционные биржи работают только в определенные часы с понедельника по пятницу, что несколько ограничивает возможности торговли, в то время как децентрализованный рынок Форекс работает 24/5, а рынок криптовалют - 24/7.

    С точки зрения выбора актива для торговли фондовый рынок значительно опережает остальные, поскольку вы можете выбрать любой из десятков тысяч акций компании и их производных. Форекс здесь номер два, так как количество основных пар и крестов не так велико. Иногда сообщается, что даже на рынке криптовалют есть больше инвестиционных возможностей, но дело в том, что он несколько ликвиден. Если вы спросите, где вы можете заработать больше всего денег, вы не получите никакого ответа. Все зависит от вашей стратегии, дисциплины и текущих рыночных условий. В конце концов, там нет плохих рынков, можно торговать и зарабатывать везде.