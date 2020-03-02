Форекс и Инвестиции

Валютный рынок Forex является крупнейшим и наиболее ликвидной биржей. Каждый год оборот больше 6 триллиона долларов США, что больше минимум в 3 разы всех других финансовых бирж вместе взятых. Это внебиржевой рынок он не имеет физического места, так как объединяет банки, брокерские компании, корпорации и многие другие структуры разных стран через Интернет. Это гарантирует отличную ликвидность и круглосуточную работу 5 дней в неделю. Финансовые учреждения по всему миру продвигают свою ликвидность и конкурентоспособные цены в крупных центрах в Лондоне, Нью-Йорке и Токио. Доступ к этой торговле был открыт только для крупных игроков, таких как банки, инвестиционные фонды, крупные компании и богатые частные инвесторы. В настоящее время, благодаря новым технологиям, Интернету и развитию брокеров (дилинговых центров), каждый желающий инвестор может принять участие открыть торговый счет в любой компании брокера

С чего Вам начать лучше?

Для начала нужна платформа, в которой вы можете анализировать динамику рынка и совершать сделки. Для этого откройте счет в любом брокере в нашем рейтинге брокеров и получите постоянный доступ к торговой платформе в том числе форекс, а значит и неограниченные возможности заработка на финансовых рынках.

Научитесь зарабатывать, торгуя с помощью демо-счета, не рискуя ничем (в любой компании он есть). И не забывайте, что торгуя на демо счет зачастую всегда в +, когда идет уже реальный счет - результат негативный. Без изучения книг о трейдинге, риск менеджменте, психологии и понимания как все это работает, как именно зарабатывают трейдеры практики, а не теоретики – без этого Вам делать на финансовых рынках нечего.

70-80% трейдеров теряют свои деньги так как попали на брокера мошенника или недостаточно изучили, а зачастую вообще не изучали финансовые, фондовые или криптовалютные рынки. Изучайте все тонкости на этом сайте стратерии, прогнозы, теорию и практику, а так же выбирайте правильного брокера для торговли