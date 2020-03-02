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Форекс и Инвестиции
Валютный рынок Forex является крупнейшим и наиболее ликвидной биржей. Каждый год оборот больше 6 триллиона долларов США, что больше минимум в 3 разы всех других финансовых бирж вместе взятых. Это внебиржевой рынок он не имеет физического места, так как объединяет банки, брокерские компании, корпорации и многие другие структуры разных стран через Интернет. Это гарантирует отличную ликвидность и круглосуточную работу 5 дней в неделю. Финансовые учреждения по всему миру продвигают свою ликвидность и конкурентоспособные цены в крупных центрах в Лондоне, Нью-Йорке и Токио. Доступ к этой торговле был открыт только для крупных игроков, таких как банки, инвестиционные фонды, крупные компании и богатые частные инвесторы. В настоящее время, благодаря новым технологиям, Интернету и развитию брокеров (дилинговых центров), каждый желающий инвестор может принять участие открыть торговый счет в любой компании брокера
С чего Вам начать лучше?
Для начала нужна платформа, в которой вы можете анализировать динамику рынка и совершать сделки. Для этого откройте счет в любом брокере в нашем рейтинге брокеров и получите постоянный доступ к торговой платформе в том числе форекс, а значит и неограниченные возможности заработка на финансовых рынках.
Научитесь зарабатывать, торгуя с помощью демо-счета, не рискуя ничем (в любой компании он есть). И не забывайте, что торгуя на демо счет зачастую всегда в +, когда идет уже реальный счет - результат негативный. Без изучения книг о трейдинге, риск менеджменте, психологии и понимания как все это работает, как именно зарабатывают трейдеры практики, а не теоретики – без этого Вам делать на финансовых рынках нечего.
70-80% трейдеров теряют свои деньги так как попали на брокера мошенника или недостаточно изучили, а зачастую вообще не изучали финансовые, фондовые или криптовалютные рынки. Изучайте все тонкости на этом сайте стратерии, прогнозы, теорию и практику, а так же выбирайте правильного брокера для торговли
Если вы начинающий трейдер, вы обязательно зададите себе вопрос: какой рынок выбрать для торговли? Вариантов на самом деле мало: вы можете выбирать из Forex, фондового рынка и нового рынка криптовалют. Все вышеперечисленное практически одинаково с точки зрения уровня сложности, и каждый из активов, которые вы можете там найти, будь то акция, валюта, криптография или фьючерсный контракт, действует одинаково для построения инвестиционного портфеля. , Чтобы решить, где торговать, вы, как трейдер, должны быть осведомлены не только о рынках как таковых, но и о ваших коллегах или торговых партнерах.
Торговля - это покупка и продажа активов, и вы можете торговать forex или только акциями (фондовый рынок), крипторынок (криптовалюты) или одновременно торговать на всех их. Стоит отметить, что все эти рынки являются высоколиквидными, что означает, что трейдер может купить или продать любой актив в любое время в течение торговых часов. Однако традиционные биржи работают только в определенные часы с понедельника по пятницу, что несколько ограничивает возможности торговли, в то время как децентрализованный рынок Форекс работает 24/5, а рынок криптовалют - 24/7.
С точки зрения выбора актива для торговли фондовый рынок значительно опережает остальные, поскольку вы можете выбрать любой из десятков тысяч акций компании и их производных. Форекс здесь номер два, так как количество основных пар и крестов не так велико. Иногда сообщается, что даже на рынке криптовалют есть больше инвестиционных возможностей, но дело в том, что он несколько ликвиден. Если вы спросите, где вы можете заработать больше всего денег, вы не получите никакого ответа. Все зависит от вашей стратегии, дисциплины и текущих рыночных условий. В конце концов, там нет плохих рынков, можно торговать и зарабатывать везде.
Рано или поздно все трейдеры, заключающие сделки на финансовых рынках, задумываются и задают себе вопрос: «Как мне более эффективно использовать свой торговый счет, чтобы получать прибыль и не терять деньги?». Как правило, эти мысли не Идти дальше и, когда начинающие трейдеры совершают транзакции, они часто рискуют всеми своими деньгами, так сказать, «на полную катушку», не следуя важным правилам рыночных операций. Как только они получают немного свободных денег, начинающие открывают другую позицию и, когда дело доходит до кризиса, теряют все свои заказы и весь депозит. Чтобы избежать таких ситуаций, люди создали и разработали некоторые конкретные правила для управления своим капиталом и рисками. Независимо от того, сколько денег у вас есть на вашем счете - потерять все будет неприятно в любом случае.
Прежде всего, необходимо открыть торговый счет за собственные свободные деньги. Это сумма, которую трейдер может позволить себе потерять без каких-либо серьезных последствий для своего личного или семейного бюджета. В то же время, суммы денег должно быть достаточно, чтобы предоставить трейдеру свободу принимать торговые решения. Вклад, открытый заемными средствами или последним из денег трейдера, «обречен» с самого начала. Причина очень проста: в случае убытков трейдер попытается отыграть свои деньги, а это означает, что продуманная стратегия превратится в безрассудную погоню с логическими печальными результатами. Вряд ли кто-то хочет встретить такой результат в своей торговой карьере.
Во-вторых, нужно понимать систему стоп-лосса. Игнорирование ордеров Stop Loss является одной из наиболее распространенных ошибок, совершаемых как начинающими, так и опытными трейдерами. Многие трейдеры считают, что могут «пережить» убыточную сделку, и цена может вернуться к предыдущим уровням. В действительности, эти ожидания часто не оправдывают ожиданий, и, потеряв время и деньги, трейдер закрывает эту позицию в минусе. Или это может быть намного хуже - позиции автоматически закрываются после Stop Out.
Хеджирование рисков является важной возможностью как для новых, так и для продвинутых инвесторов. Хеджирование рисков используется, когда торговая система больше не работает, и вы должны обезопасить свой капитал от нестабильных рыночных условий.
Самый простой и популярный способ хеджирования рисков на Форекс - это открытие противоположной позиции. Например, если у вас есть убыточная длинная позиция, которую вы не хотите закрывать, вы можете просто открыть короткую позицию, открыв позицию на продажу с таким же размером. Таким образом, ваша проигрышная позиция будет компенсирована выигрышной.
Это не так идеально, хотя. При этом у вас очень мало свободной маржи для торговли, что ограничивает вашу торговлю и может привести к потере потенциальной прибыли. Кроме того, вы будете тратить деньги на распространение, и это не менее важно. Вы можете думать об этом как о «немного денег здесь и немного там», но это в конечном итоге может привести к постоянным потерям.
Каков наилучший способ действовать тогда? Иногда хорошей идеей будет просто закрыть плохую сделку, прежде чем она испортит ваш депозит. Да, ошибка, но не катастрофическая. На таких ошибках полезно учиться, пока вы становитесь более опытными.
Более опытные трейдеры могут выбрать индекс, который отслеживает несколько валют, вместо того, чтобы придерживаться одной пары. Таким образом, вы сможете увидеть пару, которая выделяется из шума рынка. Например, вы можете отслеживать индекс доллара, который поможет вам отслеживать как EUR / USD, так и другие валюты. Взгляд на общую картину рынка - это также способ хеджировать ваши риски.
Иногда слишком много хеджирования и углубленной торговли тоже плохо. В этих случаях лучше придерживаться простейших стратегий без особого анализа или поиска магических роботов, сигналов или знаков.
Очень часто трейдер понимает, почему стратегии хеджирования хороши только после того, как они понесли убытки. В худшем случае это произойдет только тогда, когда депозит уже взорван. Это делает использование методов хеджирования незаменимым с вашего первого торгового дня, прежде чем вы потеряете слишком много денег.